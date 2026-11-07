Gobierno de Chile saluda a Pedro Alliana como nuevo Presidente de Paraguay

El Gobierno de Chile saludó a Pedro Alliana por su asunción como Presidente de Paraguay y le deseó éxito en su gestión, junto con reafirmar su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

A través de una declaración pública, la cancillería expresó que “el Gobierno de Chile saluda al señor Pedro Alliana con motivo de su asunción como Presidente de la República del Paraguay y expresa sus mejores deseos para el éxito de su gestión, en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país”.

“Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las históricas relaciones de amistad y cooperación entre Chile y Paraguay, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos que unen a ambos países”, cierra la declaración.

Alliana llegó a la Presidencia tras la renuncia de Santiago Peña, en medio del escándalo financiero por el colapso de Ueno Bank, entidad vinculada a antiguos socios comerciales del exmandatario.

El ahora jefe de Estado, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, asumió el cargo para completar el período constitucional 2023-2028.

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