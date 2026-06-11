Gobierno de Chile busca estrechar alianza energética con Argentina en histórica visita al yacimiento Vaca Muerta

Hasta Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo y gas de Argentina y uno de los motores productivos más relevantes de Sudamérica, llegaron el canciller Francisco Pérez Mackenna, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, en una visita que constituye un esfuerzo por afianzar la integración energética entre ambos países.

En este contexto, la ministra Rincón subrayó que "creemos que la integración es posible, que Argentina tiene muchas oportunidades a través de Chile y nosotros también, producto de esa misma integración”.

El canciller, en tanto, destacó que esta visita abre una nueva etapa de cooperación que representará para Chile una vía para fortalecer su seguridad energética y diversificar sus fuentes de abastecimiento, mientras que a Argentina le permitirá acceder, a través de nuestro país, a un mercado estable y una plataforma logística adecuada para la proyección de sus recursos hacia el exterior.

“Nuestro objetivo es establecer reglas claras e infraestructura eficiente que aseguren un desarrollo energético competitivo y estable para ambos países. Integrar nuestras redes, armonizar regulaciones y facilitar la inversión privada es una decisión económica inteligente que nos hará más competitivos, más resilientes y menos expuestos a la volatilidad internacional”, aseguró.

El ministro de Relaciones Exteriores agregó que “Vaca Muerta puede ser un motor de integración para el Cono Sur y Chile está listo para ser un socio confiable en este proyecto”.

La delegación chilena también estuvo integrada por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; los senadores Renzo Trisotti y Gastón Saavedra; el diputado Cristián Tapia; la diputada Johana Pérez, y el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

La iniciativa nace de la evidente complementariedad energética existente entre las dos naciones vecinas, que puede ser aprovechada en beneficio mutuo: Argentina tiene en Vaca Muerta una de las reservas de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional, mientras que Chile cuenta con infraestructura portuaria, terminales de gas natural licuado, experiencia regulatoria, capacidad logística y acceso estratégico al Pacífico, que permiten que la producción gasífera de Argentina pueda salir al resto del mundo.

A nivel regional, Vaca Muerta posiciona a Argentina como un actor relevante en el suministro energético, con proyecciones de crecimiento sostenido en producción de gas en la próxima década. El país ya confirmó la liberalización de su plan de gas a contar de 2029, con lo que se permitirá la firma de contratos por hasta 30 años.

En 2025, las importaciones chilenas de productos energéticos alcanzaron US$ 14.416 millones, de los cuales un 20% provino desde Argentina, el segundo proveedor energético del mercado chileno, detrás de Estados Unidos.

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