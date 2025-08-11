Gobierno de Argentina destaca “colaboración general” con Chile tras alerta por posible ingreso de sicario

El caso del presunto sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio del empresario conocido como el “Rey de Meiggs”, ha escalado a nivel internacional. Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la colaboración de las autoridades argentinas en la búsqueda del joven, quien se encuentra prófugo desde junio.

La situación se activó luego de que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, emitiera una alerta ciudadana el pasado 9 de agosto. El comunicado pedía la colaboración de la ciudadanía para localizar a Mejía, detallando que está acusado del homicidio de un empresario, ocurrido en la comuna de Ñuñoa, y que tendría presuntos vínculos con la organización criminal internacional Tren de Aragua.

En respuesta, el ministro Cordero afirmó que si bien no podía confirmar oficialmente la presencia de Mejía en territorio trasandino por tratarse de una "investigación reservada", sí destacó el trabajo conjunto. "Nosotros tenemos identificada su red que le permitió salir del país. Creemos que la alerta dada por Argentina es una muestra de colaboración general en el marco regional", señaló.

El documento argentino, emitido en cooperación con Carabineros de Chile, pide a cualquier persona con información sobre el paradero del sospechoso que se comunique con urgencia al número de emergencias 911.

