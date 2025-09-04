Gobierno da urgencia al proyecto de aborto y ministra Orellana afirma que es un "debate que tiene que darse"

El Gobierno decidió dar urgencia al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con un plazo de 14 semanas, que se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que "tal como lo hemos conversado con el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez que se pudieran despachar dos proyectos prioritarios como lo eran la Superintendencia de Isapres y la ley Ricarte Soto, íbamos a entrar con esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma".

Al ser consultada sobre si se cuentan con los votos, la secretaria de Estado dijo que "para los derechos de las mujeres y en particular para discusiones como esta nunca han estado los votos ex ante, lo importante es dar los debates".

En cuanto a las tensiones que podría generar este debate en el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, la autoridad afirmó que "esas son posiciones que están claras, pero es un debate que también el Ejecutivo ya ha instalado y que tiene que darse".

