Gobierno confirma visita del Presidente Boric a zonas golpeadas por incendios forestales

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que el presidente Gabriel Boric visitará las zonas afectadas por los incendios forestales que impactan a las regiones de Ñuble y Biobío, en el contexto de una de las emergencias más graves registradas en los últimos años en la zona centro-sur del país.

El anuncio fue realizado durante un punto de prensa en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), donde Elizalde explicó que la visita se enmarca en la decisión del Ejecutivo de decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, medida que ya fue tomada razón por la Contraloría General de la República.

Según detalló el secretario de Estado, la formalización del decreto ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas, además de reforzar el uso de recursos extraordinarios, coordinación interinstitucional y apoyo logístico en las zonas más afectadas por el avance del fuego.

En paralelo, el Gobierno informó que los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Defensa, Ricardo Montero, ya se trasladaron a la zona para coordinar en terreno las labores de combate a los incendios y la asistencia a las comunidades damnificadas.

Durante las últimas horas, comunas como Concepción, Penco y Tomé han sufrido graves consecuencias producto de los incendios forestales, con cientos de viviendas destruidas y sectores completamente arrasados como Punta de Parra. En el caso de Penco, el alcalde Rodrigo Vera confirmó que existen al menos 14 personas fallecidas, cifra que podría aumentar conforme avancen las labores de emergencia.

