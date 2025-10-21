Gobierno confirma acuerdo con Transelec sobre devolución de cobros en exceso a clientes a través de rebajas en cuentas de luz

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, anunció que llegaron a un acuerdo con la empresa transmisora Transelec para restituir los cobros adicionales realizados en las cuentas de la luz.

García señaló que “se trata de una situación similar a lo ocurrido estos últimos días con las empresas generadoras. Hemos comprobado que una empresa transmisora en particular también realizó un cobro adicional al que correspondía”.

“La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo”, añadió.

La autoridad explicó que la propuesta del Gobierno es que los montos cobrados en exceso se reflejen en las boletas de electricidad lo más pronto posible como reducción tarifaria.

“Nuestra propuesta es que las personas reciban esa restitución el 1 de enero de 2026. Tenemos dos meses entre medio, por lo que, debemos ser capaces de construir un acuerdo y buscar el instrumento regulatorio que nos permita hacerlo con una enorme agilidad”, afirmó.

El acuerdo busca viabilizar una solución inmediata que permita a las familias recibir en el próximo decreto tarifario y sin demoras los montos cobrados en exceso en las cuentas de electricidad por parte de Transelec.

Esta solución se implementará en paralelo al proceso de auditoría técnica encargado por esta materia, en octubre de 2024, por la Comisión Nacional de Energía (CNE) al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), cuyos resultados servirán de insumo para aplicar las correcciones necesarias a la normativa.

