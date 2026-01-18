Gobierno confirma 16 víctimas fatales tras incendios en Ñuble y Biobío

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó este domingo que al menos 16 personas han fallecido como consecuencia de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y del Biobío, en una de las emergencias más graves registradas en el centro sur del país durante la actual temporada.

Según detalló la autoridad, una de las víctimas fue encontrada en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble, mientras que 15 fallecidos corresponden a la Región del Biobío. El primer deceso fue confirmado durante la jornada del sábado 17 de enero, mientras que los otros 15 fueron reportados este domingo, a medida que avanzaron las labores de búsqueda y evaluación en terreno.

Pocos minutos antes del anuncio del ministro Cordero, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, había confirmado que 14 de las víctimas fatales corresponden a esa comuna, una de las más afectadas por el avance del fuego, donde los incendios alcanzaron sectores poblados y provocaron una destrucción significativa.

En tanto, durante un punto de prensa del Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que hasta el momento se contabilizan 19 personas lesionadas, de las cuales 14 se registran en la Región de Ñuble y cinco en la Región del Biobío, todas producto directo de la emergencia forestal.

Finalmente, desde el Ejecutivo advirtieron que las cifras no son definitivas. “Una vez que se controlen los incendios y no exista peligro para quienes realizan las tareas de ayuda e investigación, podremos contar con un catastro más definitivo de las personas afectadas”, señalaron, mientras continúan desplegados los equipos de emergencia en las zonas siniestradas.

