Gobierno confía en la recaptura de sicario liberado y dice que policías a nivel internacional "están alertadas"

Tras la liberación del presunto sicario vinculado al caso del "Rey de Meiggs" y su posterior salida del país rumbo a Perú, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró en un punto de prensa que existe una coordinación permanente entre las policías chilenas y autoridades extranjeras para facilitar su localización y recaptura.

“Ya hemos tenido recaptura de sujetos que han cometido delitos en nuestro país y que han tratado de quedar en la impunidad alojándose en algún otro país. Esperamos que en este caso también no sea la excepción”, dijo.

“Las investigaciones tanto penal como administrativa son las que van a arrojar dónde estuvieron las negligencias o, eventualmente, la comisión de los delitos”, agregó la autoridad.

“Nosotros nos enteramos el día lunes 14 de julio (Alberto Carlos Mejía abandonó el país el 12 de julio, dos días después de haber sido liberado por equivocación) sobre la liberación del imputado. Yo me entero, en particular, dado las comunicaciones que me hizo el director nacional de Gendarmería subrogante”, reveló.

DETALLES DE LA FUGA

El sábado 12 de julio, Alberto Carlos Mejía abandonó el país tras haber sido liberado por error desde el recinto penitenciario Santiago 1. Dos días antes, la jueza Irene Rodríguez dejó sin efecto su prisión preventiva en la causa por el homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs".

El sujeto emprendió viaje desde Santiago el jueves 10 de julio, tomando un taxi hacia Iquique. Tras pernoctar en la ciudad, continuó su trayecto en bus hasta Arica y luego cruzó la frontera hacia Perú en transporte informal, sin ser identificado por las autoridades migratorias.

Fuentes vinculadas a la investigación indican que, en ese momento, no existía alerta vigente sobre su liberación ni se registraba orden de búsqueda nacional. El último registro oficial sitúa al ciudadano venezolano en territorio peruano.

El error judicial fue detectado cuatro días después, cuando otro imputado en la causa, Yonder Emilio Blanco Veliz, sindicado como el autor de los disparos que le quitaron la vida al empresario de Meiggs, expresó su molestia ante la liberación de Mejía y la mantención de prisión preventiva para los restantes detenidos.

A raíz de esa consulta, la abogada del caso contactó al fiscal Sergio Soto, revelando así a las autoridades que Mejía ya no se encontraba bajo custodia.

