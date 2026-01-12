Click acá para ir directamente al contenido
El ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que "dicho actuar ha terminado con la vida de cientos de personas, además de detenciones masivas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y una represión sistemática".

Gobierno condena la "violenta represión" del régimen de Irán ante alza en cifra de muertos en protestas
Lunes 12 de enero de 2026 20:22
El Gobierno condenó la "represión del régimen de Irán" contra manifestantes, que terminó con cientos de personas fallecidas.

A través de un comunicado del Ministerio del Exterior, el Ejecutivo manifestó “su enérgica condena por la violenta represión y violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Irán en respuesta a las manifestaciones que se desarrollan en ese país, en rechazo a la falta de libertad política, las malas condiciones económicas y la limitación de derechos”.

“Dicho actuar ha terminado con la vida de cientos de personas, además de detenciones masivas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y una represión sistemática que refleja una política estatal de violencia contra la disidencia pacífica”, indicaron.

Y realizaron “un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con determinación en defensa de la vida y el respeto pleno a los derechos humanos, en especial de las mujeres y niñas, para que se eliminen leyes y prácticas discriminatorias y de violencia, que atentan contra su dignidad, libertad y desarrollo”.

Asimismo, el Gobierno expresó “su solidaridad con las familias de las víctimas y todas las personas afectadas”.

“Conforme con su convicción del respeto del derecho internacional humanitario, Chile aboga por un diálogo inclusivo y constructivo, e insiste en la urgente necesidad de detener cualquier forma de violencia y maltrato hacia los ciudadanos”, concluye el comunicado.

(Imagen: Europa Press)

