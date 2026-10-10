Gobierno concreta nuevo vuelo de expulsión y cifra anual llega a 1.874 extranjeros

Un total de 56 ciudadanos extranjeros abandonó el territorio nacional durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, en el marco de un nuevo operativo de expulsión coordinado por el Gobierno. El procedimiento, décimo de estas características realizado durante 2026, elevó a 1.874 la cantidad de personas expulsadas del país en lo que va del año.

El traslado se efectuó mediante un vuelo chárter de Andes Línea Aérea, que despegó a las 01:25 horas desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago. Tras realizar una escala en Iquique, la aeronave continuó su recorrido hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.

Del total de personas incluidas en el operativo, 45 fueron expulsadas mediante procedimientos administrativos y otras 11 en cumplimiento de resoluciones judiciales. Respecto de sus nacionalidades, se contabilizaron 21 colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

Los resultados fueron presentados por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum; y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto inspector Ernesto León.

Durante el balance, Pavez destacó que las 1.874 expulsiones registradas en 2026 representan un promedio cercano a 200 procedimientos mensuales y siete diarios. Asimismo, sostuvo que la frecuencia de los vuelos realizados por la actual administración triplica aproximadamente el promedio mensual registrado durante el gobierno anterior.

ANTECEDENTES DE LOS EXPULSADOS

Entre las principales razones que motivaron las expulsiones se encuentra el ingreso al territorio nacional por pasos no habilitados, causal asociada a 31 de las 56 personas trasladadas.

A estos antecedentes se suman seis casos relacionados con robos con intimidación, cinco vinculados a infracciones a la ley de drogas, cuatro por receptación de vehículos motorizados y dos por robos con violencia, además de otras situaciones contempladas en el procedimiento.

El prefecto inspector Ernesto León señaló que entre los expulsados se identificaron cinco personas de interés policial con antecedentes asociados a distintos delitos, entre ellos tráfico de drogas y violación.

La autoridad policial también informó que uno de los ciudadanos colombianos trasladados mantenía una orden de captura vigente en su país por el delito de hurto calificado.

AUMENTAN LAS FISCALIZACIONES MIGRATORIAS

Junto con informar los resultados del vuelo, las autoridades entregaron antecedentes sobre el comportamiento de los controles migratorios durante los primeros nueve meses del año.

De acuerdo con los registros de la PDI, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 301 denuncias efectuadas directamente en frontera, frente a las 4.515 del mismo período de 2025. La diferencia equivale a una disminución de 93,3%.

Por otra parte, las denuncias por ingreso a través de pasos no habilitados también presentaron una reducción, pasando de 16.603 a 13.626 casos en la comparación interanual.

En contraste, los procedimientos de fiscalización migratoria aumentaron un 24,7%, desde 1.407 durante los primeros nueve meses de 2025 a 1.755 en igual período de 2026.

Una tendencia similar se observó en la cantidad de personas extranjeras fiscalizadas, que pasó de 28.085 a 41.171, lo que representa un incremento de 46,6%.

En este contexto, el director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, adelantó que las acciones de fiscalización también continuarán enfocadas en las empresas que mantienen trabajadores en situación migratoria irregular.

“Vamos a continuar con las fiscalizaciones que estamos haciendo a las empresas que han contratado a personas irregulares y también llevando adelante el proceso de multa respectivo”, sostuvo.

MÁS DE 10 MIL SALIDAS VOLUNTARIAS EN 2026

Otro de los antecedentes entregados por el Ejecutivo corresponde a las salidas voluntarias de personas extranjeras que habían ingresado a Chile por pasos no habilitados y que posteriormente abandonaron el país mediante controles policiales, sin contar con una orden de expulsión.

Según las cifras de la PDI, entre el 3 de enero y el 4 de octubre se registraron 10.345 salidas bajo esta modalidad. De ellas, 8.243 correspondieron a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 79,7% del total, mientras que otras 970 fueron protagonizadas por ciudadanos colombianos.

De esta manera, al considerar las 10.345 salidas voluntarias y las 1.874 expulsiones informadas por el Gobierno, el balance alcanza las 12.219 salidas del territorio nacional durante 2026.

El subsecretario Pavez vinculó estas cifras con la implementación del Plan de Ordenamiento Migratorio de la administración del Presidente José Antonio Kast, señalando que el Ejecutivo mantendrá las acciones orientadas a reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Con ello, el Gobierno busca dar continuidad a los procedimientos de expulsión, fortalecer los controles de ingreso y permanencia en el territorio nacional y ampliar las fiscalizaciones destinadas a detectar situaciones de irregularidad migratoria.

PURANOTICIA