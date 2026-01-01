Gobierno concreta alza del salario mínimo a $539 mil con impacto en 900 mil personas

A contar de enero de 2026, el sueldo mínimo en Chile subirá a $539 mil, en el marco de la segunda alza contemplada en la ley de reajuste aprobada este año por el Congreso. La medida beneficiará directamente a cerca de 900 mil trabajadores, consolidando un nuevo avance en materia de ingresos laborales.

Este incremento da continuidad al reajuste aplicado en mayo pasado, cuando el salario mínimo aumentó de $510 mil a $529 mil, completando así el calendario definido por la normativa vigente. Con ello, se materializa el cierre de un ciclo de aumentos graduales acordados entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Desde el Ministerio de Hacienda destacaron que el alza de enero permite consolidar un proceso iniciado en 2022, cuando el salario mínimo se situaba en $350 mil, alcanzando ahora un incremento acumulado de casi 190 mil pesos durante la actual administración. Todas las alzas, subrayaron, se realizaron mediante acuerdos formales y con respaldo legislativo.

El ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Pablo Chacón, señaló que este reajuste “es el corolario del trabajo realizado por mejorar la vida y los derechos de las y los trabajadores y de sus familias”, relevando además reformas como la Ley de 40 Horas y el impacto del salario mínimo en la superación del umbral de la pobreza para una familia promedio.

En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, enfatizó que el aumento del ingreso mínimo se logró “acompañando a las pymes y cooperativas y en un contexto de normalización económica”, destacando la reducción de la inflación desde un 14% a un 3,4%. A su juicio, ello permitió que los salarios mínimos reales crecieran de forma significativa, reforzando la protección de los trabajadores con menores ingresos.

PURANOTICIA