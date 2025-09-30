Gobierno comunica "suspensión momentánea" de la consulta indígena para el nuevo sistema de tierras mapuche

A solicitud de las comunidades mapuche, el Gobierno anunció la suspensión "momentánea" de la consulta indígena para el nuevo sistema de tierras mapuche, proceso contemplado por la Comisión para la Paz de la Macrozona Sur.

"Tras finalizar los primeros encuentros de la etapa de planificación en las 71 localidades que considera del proceso de consulta indígena por un nuevo sistema de tierras mapuche en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informan la suspensión momentánea del proceso", indicó un comunicado difundido la noche de este lunes.

"La suspensión es un mecanismo que está contemplado en el reglamento de consulta indígena, el cual puede ser solicitado por el pueblo involucrado, como ha ocurrido en este proceso. Su aplicación, en este caso, tiene por objetivo dar paso a una serie de diálogos territoriales con los distintos actores. Estas instancias permitirán profundizar en propuestas para un sistema de acceso a tierras más ágil y eficiente que el actual", añadió.

"El Gobierno de Chile reafirma su compromiso con el desarrollo de un diálogo intercultural basado en el respeto, la justicia y el reconocimiento. La suspensión de la consulta manifiesta la disposición a crear un espacio de trabajo conjunto para avanzar en medidas administrativas y legislativas que, considerando la voz de sus representantes, permitan avanzar en la reparación de la deuda histórica del Estado con este pueblo", concluyó la nota oficial.

