Gobierno cierra la puerta a un plebiscito ante eventual rechazo a la reforma constitucional en materia de seguridad

El biministro del Interior y de la Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó que el Gobierno realicé un plebiscito ante un eventual rechazo a la reforma constitucional en materia de seguridad.

El secretario de Estado recalcó que "quiero desmentir categóricamente esa información. El Gobierno no ha pensado ni está pensando en un plebiscito. Además, que la legislación vigente, la norma constitucional vigente, no lo establece para este tipo de situaciones”.

La autoridad sostuvo que esta reforma constitucional la han planteado "pensando que es necesario habilitar instrumentos para combatir de mejor manera la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.

Asimismo, señaló que están dispuestos "a escuchar todas las propuestas, todas las miradas, todas las posiciones que permitan mejorar el diseño, fortalecer los controles y asegurar que tenga un respaldo amplio y permanencia en el tiempo”.

Alvarado detalló que la agenda de seguridad del Gobierno "es una agenda que la constituyen aproximadamente del orden de 30 proyectos de ley, de los cuales una es la reforma constitucional. De esas 30 iniciativas de ley, hoy día en el Congreso hay tramitación y discusión, más de 20, por lo tanto el trabajo legislativo se viene desarrollando hace bastante tiempo, son materias conocidas y reconocidas por los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado".

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, también descartó un eventual plebiscito. "La interpretación correcta que nosotros tenemos es que no hay norma constitucional que permita llamar a plebiscito en esta etapa”, expresó.

Y explicó que "no está contemplado en nuestro ordenamiento rechazar una idea de legislar; haya que convocar a plebiscito”.

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