Gobierno celebra respaldo de Contraloría a acuerdo Codelco-SQM por litio en el Salar de Atacama

El Ministerio de Economía valoró la toma de razón de la Contraloría General de la República (CGR) a la resolución de Corfo que aprobó los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama a Codelco, lo que permite materializar el acuerdo de explotación de litio entre la empresa estatal y SQM. Este paso habilita formalmente la entrada en vigor de los contratos y destraba una iniciativa considerada estratégica para el país.

Desde la cartera señalaron que estos contratos permitirán dar continuidad a las operaciones de litio en las pertenencias mineras de Corfo, además de aumentar la producción de manera sostenible, incorporando nuevas tecnologías y sin utilizar agua continental en el proceso productivo. Asimismo, se destacó que la alianza permitirá una participación temprana del Estado en la operación.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sostuvo que la decisión de la Contraloría representa el cumplimiento de un compromiso del Gobierno en torno a asegurar una presencia activa del Estado en la industria del litio. En ese sentido, afirmó que la asociación público-privada entre Codelco y SQM permitirá al Estado contar con una participación estratégica mayoritaria en un sector clave para el desarrollo económico del país.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, subrayó que el proyecto conjunto entre ambas compañías, proyectado entre 2025 y 2060, permitirá evitar un bache productivo posterior a 2030 y adelantar inversiones necesarias para aumentar la producción de forma más eficiente y sostenible, alcanzando niveles de entre 280.000 y 300.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente antes del fin de la década.

El acuerdo se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio, presentada por el Presidente Gabriel Boric en abril de 2023, cuyo objetivo es aumentar la participación del Estado en las rentas del litio y fortalecer una producción sostenible en un contexto de creciente demanda global. Corfo informó que antes del 31 de diciembre enviará a la Contraloría los antecedentes requeridos para acreditar el cumplimiento de las instrucciones impartidas, consolidando así un paso clave para el futuro del litio en Chile.

