Gobierno busca ordenar más de medio centenar de cambios al proyecto de sistema político

Este lunes y martes podrían ser jornadas cruciales para el interés del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), de intentar aprobar en segundo trámite su proyecto sobre sistema político.

Según publica El Mercurio, la iniciativa busca revertir la atomización en la Cámara de Diputados, en que conviven 19 partidos, lo que pone en vilo la gobernabilidad y la opción de sellar acuerdos.

Para su objetivo, el texto propone elevar las exigencias para la constitución de colectividades, evitando la existencia de los llamados “partidos pyme”.

Su idea matriz busca fortalecer la representatividad de los partidos políticos a través de limitaciones en su formación y reformas a su financiamiento; incorporar mayores exigencias para las candidaturas independientes y reconocer legalmente a los comités parlamentarios.

Así, la apuesta de Elizalde es alta y genera cuestionamientos porque encuentra resistencia en las denominadas colectividades chicas, al prever que su existencia queda hipotecada, en caso de avanzar a ley el proyecto.

Parte de esas aprensiones quedaron plasmadas en la cincuentena de indicaciones ingresadas por diputados a la iniciativa que se tramita este lunes en la comisión de Gobierno de la Cámara.

Las 54 enmiendas fueron presentadas precisamente por partidos que podrían desaparecer, como el Radical, Demócratas y los regionalistas, entre otros.

LAS INDICACIONES

Es el contenido de esas indicaciones, que también son del oficialismo —como adelantó ayer El Mercurio— lo que pone en aprietos la intención de Elizalde de despachar a ley lo más pronto posible su proyecto, ante la sequía de iniciativas-legado, a menos de dos meses de terminar el Gobierno, en que solamente restan tres semanas legislativas.

Al explicar el tenor de sus enmiendas, el diputado Jaime Mulet (regionalista) afirma “estamos tratando de evitar el grave daño que provoca a la democracia el proyecto Boric/Elizalde. Mis indicaciones buscan disminuir la fragmentación sin perder representación, diversidad y sin debilitar la democracia”.

Para el expresidenciable, “el proyecto en los hechos impide la constitución de nuevos partidos, al exigir 77.000 afiliaciones que no tiene ni ha logrado nadie. Además, es discriminatorio al no exigir esa cantidad a los actuales partidos. Un cierre burdo y peligroso que crea un oligopolio y manda a la calle a quienes quieren competir a través de la institucionalidad. Es mejor y menos dañino el umbral del 5%”.

De igual forma, Joanna Pérez (Demócratas) apostó por mantener “que existan menos partidos políticos ahora y en adelante. Permitiendo solamente que los partidos que participaron de la última elección parlamentaria puedan fusionarse siempre y cuando en el resultado de esa fusión mantengan los mínimos legales que establecen, o sea, un umbral del 5 % de la votación o cuatro parlamentarios electos”. El proyecto requiere quorum calificado para su aprobación.

EL BORDE DE ELIZALDE

Ante la serie de enmiendas de los diputados, en el Ejecutivo se encendieron alertas, porque podrían propiciar el desdiseño de la propuesta o bien dilatarla.

Por eso, antes que venciera el plazo para la presentación de enmiendas, el ministro Elizalde fijó un contorno a los eventuales cambios: “Estamos dialogando para construir un acuerdo que, en todo caso, consagre el sentido de esta iniciativa, que es enfrentar la fragmentación y atomización creciente en nuestro sistema político”.

“La idea matriz del proyecto es enfrentar la atomización, por tanto, estamos dialogando para construir un acuerdo que tenga apoyo transversal, pero, que preserve el sentido del proyecto de ley”, agregó.

Junto con las votaciones decisivas de este lunes y del día martes, en paralelo hay una reforma al sistema político sin urgencia del Ejecutivo, por lo que está estancada.

