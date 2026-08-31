Gobierno baja urgencia de reforma de seguridad para "construir los acuerdos necesarios" para que la iniciativa avance

El ministro de la Secretaría general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, dio a conocer que el Gobierno rebajó de suma a simple la urgencia de la reforma constitucional en seguridad para ganar tiempo y "construir los acuerdos necesarios" en la comisión de Constitución del Senado.

“El plazo de discusión simple son 30 días. Por lo tanto, ese es el plazo que tenemos en el horizonte más próximo. 30 días para que comience el trabajo legislativo y se desarrolle el trabajo legislativo en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y ahí se puedan exponer los distintos puntos de vista, debatir y construir los acuerdos necesarios", explicó en punto de prensa en el Congreso.

Aclaró que la idea de poner urgencia simple responde a que "nos parece que los 30 días que contempla esta fórmula, permite mantener el proyecto como nosotros queremos”.

“Es decir, que se esté analizando, discutiendo, que no es un proyecto que queda sujeto simplemente a que haya disposición por parte de la comisión", añadió.

El titular de la Segpres explicó que “la comisión de Constitución, Legislación y Justicia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, tienen una enorme carga de trabajo y, por lo tanto, mantener la urgencia, cambiándola de suma a simple nos ha parecido lo más adecuado".

Consultado acerca de si la reforma podría ser retirada García Ruminot respondió que "exactamente, nosotros mantenemos la reforma, consideramos que tiene elementos muy importantes para poder garantizar mayor protección y seguridad a la población".

PURANOTICIA