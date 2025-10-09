Gobierno baja urgencia a proyecto de eutanasia por visita del Presidente Boric al Vaticano

El Presidente Gabriel Boric bajó la urgencia para la tramitación del proyecto de eutanasia, de “discusión inmediata” (seis días) a “suma” (quince días), por lo que la propuesta ya no será votada en la sala del Senado en paralelo a su visita al Vaticano durante la próxima semana.

Las cuatro mociones refundidas apuntan a establecer un marco jurídico que permita a una persona que, cumpliendo los requisitos legales, decida y solicite voluntariamente asistencia médica para morir.

Su contenido genera controversia entre la oposición y el oficialismo, discrepancia que habría aumentado al considerar que el debate podría coincidir con la audiencia privada del Mandatario con el Papa León XIV, según consigna El Mercurio.

Al proyecto restaba evacuar su informe en la sala. Con eso quedaba obligadamente en tabla para ser votado, pero al modificar su urgencia, su vista en el hemiciclo se adecua a otras prioridades, las que pasan ahora a liderar el listado de iniciativas.

Al respecto, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), confirmó que la propuesta no se votará la próxima semana. “Nosotros fijamos la agenda legislativa semanal en la reunión de comités que se realiza todos los lunes, con la participación de los jefes de bancada de los distintos partidos representados en el Senado".

"En esa instancia, se priorizan los proyectos pendientes de la semana anterior y se incorporan otros de acuerdo con las urgencias presentadas por el Ejecutivo y los requerimientos de los propios senadores”, explicó la autoridad.

"Por ello -dijo Ossandón- debido al gran aumento de subcomisiones vinculadas a la discusión presupuestaria, el proyecto de eutanasia, que estaba programado para la próxima semana, será abordado en la subsiguiente, pues existen iniciativas que deben tratarse antes. Más allá de que el Gobierno haya modificado las urgencias, esta postergación ya había sido resuelta previamente por el Senado”.

