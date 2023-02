Gobierno aseguró no tener responsabilidad en la crisis de las Isapres

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que la actual crisis por la que están atravesando las Isapres no es responsabilidad del Gobierno.

Esto, a propósito del fallo de la Corte Suprema que obliga a las prestadoras a restituir cobros en exceso y regirse por la tabla de factores establecida en 2019. La forma en como se aplicará la resolución aún debe ser determinada por la Superintendencia de Salud, ante lo cual las empresas han criticado la falta de certezas.

En declaraciones a Tele13 Radio, la ministra señaló que "es un problema que nosotros no causamos, pero que nos vamos a hacer responsables para salvaguardar a los afiliados cotizantes de las Isapres".

Tras el fallo del máximo tribunal, expresó que "la solución de fondo tiene que dar cumplimiento al fallo y al mismo tiempo no se produzcan irrupciones en la atención de las Isapres en forma brusca".

En esta misma línea, se refirió a la mesa de trabajo que había sido conformada con la Asociación de Isapres de Chile (AICH): “La verdad es que había una diferencia muy clara de opiniones respecto hasta donde estaban las atribuciones de la Superintendencia".

Señaló que desde el Gobierno se mantienen abiertos a continuar con el diálogo, luego que desde AICH decidieran no seguir asistiendo a las convocatorias. “Cuando se congeló la mesa, la verdad es que la reunión que tuve con ella en la tarde anterior no me expresaron que quisieran congelar la actividad. Ellos mandaron una carta diciendo que congelaban su participación", enfatizó.

Con respecto al actual problema que enfrenta el sistema de salud privado, la ministra aseguró que las Isapres tienen una responsabilidad en lo ocurrido, “porque evidentemente en la judicialización de este tema consistentemente la Corte les ha dado la razón a los afiliados”.

“Aquí han habido cobros que están primero que se declara inconstitucional la tabla de factores y se sigue aplicando una tabla de factores. Después, la Superintendencia crea una tabla de factores el 2019 que la Corte ahora aprueba en su fallo y a pesar de existir esa tabla de factores, continúan vendiéndose planes con otras tablas de factores", agregó.

Pese a esto, aseguró que “el hecho que no se haya legislado respecto a una tabla de factores, es un tema que tiene que ver con todo el sistema político”.

