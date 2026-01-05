Gobierno asegura que los flujos fronterizos operan con "bastante normalidad" tras captura de Maduro

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, lideró una reunión de coordinación con sus pares de Seguridad Pública (Luis Cordero) y Defensa (Adriana Delpiano) en la que se evaluó el impacto migratorio tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

La autoridad indicó que "tenemos una coordinación permanente para poder ver flujos fronterizos y cambios que puedan ocurrir en la región que puedan significar efectivamente un cambio y lo que hemos visto es que, en general, la situación es de bastante normalidad, tanto de flujo de salida como de entrada".

Además, resaltó que los órganos del Estado están "preparados de todas maneras y en conversaciones con los gobiernos vecinos para poder hacernos cargo en caso de que se produjera una contingencia, que nos vemos por lo pronto".

Respecto a los connacionales en la zona del conflicto, informó solo se han registrado 22 consultas de chilenos en Venezuela a través de redes sociales "para dar cuenta de la preocupación que tenían", pero "nadie en una situación de emergencia", remarcó.

PURANOTICIA