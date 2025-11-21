Gobierno asegura no ha desistido de la compra de inmuebles del expresidente Aylwin en Providencia

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales desmintieron que el Gobierno no quiera comprar las casas que pertenecieron al expresidente Patricio Aylwin, esto luego de que la familia comunicara que el Ejecutivo había desistido de la adquisición.

La cartera que dirige el ministro Francisco Figueroa aclaró que “el Gobierno no ha decidido no perseverar en la compra, sino que -en busca de proteger el inmueble- se avanzará con su declaratoria como Monumento Histórico para retomar posteriormente su adquisición mediante un nuevo proceso de compra”.

Los dos inmuebles que pertenecieron al expresidente Aylwin están ubicados en forma contigua, en la calle Arturo Medina 3678 y 3684 en la comuna de Providencia.

“El Estado sigue considerando necesario proteger el legado del expresidente Aylwin”, subrayaron desde el ministerio de Bienes Nacionales.

Así, los planes de hacer de la casa del exmandatario un espacio cultural seguirían en pie, pese a lo expresado por la familia, que acusaba incongruencias en la decisión del Gobierno.

El Ejecutivo espera asegurar el éxito de la operación que resultó interrumpida por la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende.

A fines de 2024, el Gobierno anunció la compra de las propiedades de los dos exmandatarios en Providencia para que se convirtieran en museos.

