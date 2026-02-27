Gobierno asegura que dejará La Araucanía con la violencia rural “a la extinción”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, realizó un balance de lo que ha sido la actuación del Gobierno en la Región La Araucanía y destacó que le entregarán la zona a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”.

“Me ha tocado llevar los cuatro años de esta agenda de gobierno. De hecho, partí en Interior después de un paso en falso que dimos como gobierno en la zona”, reconoció en diálogo con Radio Agricultura, en alusión al fallido ingreso de la exministra del Interior a Temucuicui.

El subsecretario destacó que la región estaba “en un colapso”, hoy “hay diálogo, inversión y una mejora sustantiva, un 80% menos de violencia rural es un dato que usted no puede negarlo en ninguna parte”.

“Entonces encontramos una Región de la Araucanía en emergencia, ya que está tan de moda el concepto. La macrozona es más segura, prospera, redujo su desempleo por bajo el promedio nacional. Está en siete coma y algo. Redujo la pobreza multidimensional y dejó de estar en el último lugar de la pobreza multidimensional. De hecho, hoy día está en el sexto lugar”, comentó Ramos.

Y aseguró que “eso no es por arte de magia. Eso es gestión de cuatro años de trabajo, donde nos metimos hasta el último rincón de la Araucanía a través del diálogo para que llegara la inversión”.

“Hay muchos dolores, muchas víctimas, mucho rezago, mucha violencia. Pero lo que sí puedes hacer es echar a andar por primera vez una ruta de Estado que pueda ser transitada por el gobierno siguiente. Eso es lo inédito que ocurrió ahora”, destacó el subsecretario del Interior.

Al ser consultado sobre si tenían pendiente entrar a Temucuicui, respondió que “el Estado no tiene problema para entrar a ninguna parte, a ninguna parte. Yo creo que esas son cosas que dicen personas que, a veces, no son de la región".

“Desde hace muchísimas décadas, no teníamos un cambio de trayectoria en la dirección que llevaba la violencia, en la dirección que llevaba al desarrollo Hoy día es inversamente proporcional a cómo la encontramos. La violencia iba al alza. Con nosotros va a la absoluta extinción. La inversión iba a la baja. Ahora va en la absoluta alza", finalizó.

