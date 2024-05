Gobierno anuncia para septiembre propuesta de condonación del CAE

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversó este miércoles con Radio Duna sobre las proyecciones económicas para el país, las iniciativas del Ejecutivo en materia económica que se discutirán en el Congreso, la condonación del CAE y el otorgamiento de créditos por parte de la banca a la industria de la construcción, entre otros temas.

En relación al proyecto de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), el ministro señaló que “hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre, por lo que ese sería el horizonte en el que se ofrecería una propuesta”.

En diciembre pasado, el ministro había señalado que “la ayuda tendrá que ser a la escala de las posibilidades financieras del país y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido, es decir, con recursos que se generen para ese propósito en particular”.

Sobre este mismo tema, Según un estudio realizado por Horizontal reveló el costo de condonar la deuda del CAE en US$11.270 millones (3,7% del PIB) a julio de 2023.

También el secretario de Estado abordó los cruces que ha tenido el Presidente con la banca, a la que tildó de “coñete” por las pocas facilidades para entregar créditos a la industria de la construcción y las inmobiliarias.

“Creo que los bancos están revisando las percepciones y probablemente veamos un comportamiento bastante más favorable del crédito. Es interesante el contraste entre BancoEstado, que optó por ser contracíclico y aumentar su volumen de crédito, frente a otros bancos”, señaló Marcel.

También el secretario de Estado se refirió al conjunto de proyectos que propone el Gobierno sobre “fast track” legislativo, que ayer comentaba el ministro de Economía, Nicolás Grau, en Radio Futuro, respecto al impuesto a la renta.

“El Ejecutivo se comprometió para generar este proyecto. No significa que se renuncie al proyecto. Pero no lo incluímos en el ‘fast track’ porque nos parece que las aproximaciones políticas a este tema no dan para pedirle al Congreso que lo apruebe de aquí a septiembre”.

“Vamos a ingresar ese proyecto una vez que estemos un poco más avanzados en cumplimiento tributario”, dijo Marcel.

