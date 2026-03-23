Gobierno alista inminente anuncio para modificar el Mepco por alza del petróleo

Con gran expectación se espera el anuncio que este lunes o martes haría el Gobierno con respecto al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para ajustarlo al alza mundial del petróleo, debido a la guerra en Irán.

Todo indica que se traspasarán los costos de esta alza a los consumidores -aunque con medidas de mitigación- puesto que el Estado no está en condiciones de seguir aplicando este mecanismo con los precios del petróleo por encima de los US$100 el barril.

El alto costo fiscal del Mepco, la falta de recursos y la posibilidad de una fuerte alza de los combustibles a mitad de esta semana llevaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a declarar el jueves pasado que "vamos a actuar con decisión y rapidez. No vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos, si seguimos las reglas normales, US$200 millones por semana".

Esto implica que el Gobierno modificaría el Mepco por decreto, junto con proyectos de ley de mitigación que se enviarán al Congreso. De traspasarse los costos directos de los combustibles a los consumidores, se buscaría que no sea el total de $300 que se espera de alza a mitad de semana. Con el Mepco, los aumentos no pueden superar los $30, pero con los cambios llegarían a los $50.

Este domingo, el Presidente José Antonio Kast señaló que "cuando uno se ve sometido a una situación que no depende de uno y que lleva el valor, en este caso del petróleo, al doble de su precio por algún hecho inesperado, claro que uno tiene que tomar medidas de ajuste".

Añadió que "hay que hablar con la verdad: una salida populista podría ser que vamos a mantener las cosas como están. Es evidente que no se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica”.

La fórmula sería un ajuste a las bandas de precios de las bencinas y el diésel, y medidas para contener el precio de la parafina. Además, se contemplan proyectos para que los sectores del transporte de carga y de pasajeros no se vean tan afectados.

Los gremios del transporte ya expresaron sus inquietudes al Gobierno. Solicitaron que se mantenga el Mepco y que se elimine el impuesto específico a los combustibles. Incluso, los camioneros no descartaron movilizaciones.

Cabe hacer presente que el Mepco fue creado en 2014 para establecer un mecanismo de estabilización de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas licuado de petróleo y del gas natural comprimido, estos dos últimos de consumo vehicular. Opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles, lo que hace que el precio se traspase de manera gradual a los consumidores.

PURANOTICIA