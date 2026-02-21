Gobierno afirma que hoy es “más difícil” que ocurra un apagón como el de 2025

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, valoró las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al Coordinador Eléctrico Nacional y a diversas empresas por el mega corte eléctrico del 25 de febrero de 2025, destacando además el cierre de las investigaciones relacionadas con el caso.

“A casi un año del apagón, observamos que la institucionalidad funciona y que existe una investigación que determina responsabilidades de forma clara y contundente”, afirmó la autoridad, subrayando el carácter técnico del proceso desarrollado por la SEC.

El secretario de Estado señaló que se trata de una materia compleja, por lo que valoró que el proceso investigativo haya concluido estableciendo responsabilidades bajo estrictos criterios técnicos y con amplios antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador.

Asimismo, indicó que con estas decisiones el Ministerio de Energía logra cerrar temas pendientes relevantes, entre ellos los efectos del congelamiento de tarifas y los procesos sancionatorios derivados del apagón que afectó a gran parte del territorio nacional.

Respecto a la posibilidad de que un evento similar vuelva a ocurrir, García aseguró que hoy debiese ser más difícil que se produzca un apagón de las mismas características y magnitud territorial, gracias a medidas adoptadas para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico, incluyendo avances impulsados por la Ley de Transición Energética.

Finalmente, destacó el inicio del proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre, cuya primera piedra fue colocada recientemente, calificándolo como “un paso fundamental en la modernización del sistema eléctrico” y una herramienta clave para evitar que se repita un evento como el ocurrido en febrero de 2025.

