Gobierno afirma estar "más cerca" de detener a los asesinos de los tres carabineros en Cañete

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que se está "más cerca" de detener a los autores del triple homicidio de los carabineros en Cañete, hecho ocurrido hace exactamente un mes en la provincia de Arauco, Región del Biobío.

Según la secretaria de Estado, "estamos más cerca, hemos ido avanzando", en la indagatoria que busca a los responsables del crimen, el cual habría sido planificado con cuidado detalle, según comentó este fin de semana el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Esta vez la ministra del interior afirmó que "desde el primer día hemos tenido avances", sin entregar más detalles apara no perjudicar las pesquisas que lleva adelante las policías bajo la coordinación de la fiscalía.

Tohá dijo que "estamos más cerca del momento" en que sean detenidos los autores. "No podemos anticipar la fecha en que ocurrirá, ya que eso sería darle ventaja a los delincuentes", afirmó.

EL OPTIMISMO DEL FISCAL NACIONAL

Este finde semana en entrevista con Estado Nacional de TVN, Valencia expresó su optimismo respecto al curso de la investigación: “Prefiero que hablemos con resultados una vez que las diligencias avancen y estoy optimista respecto de que vamos a poder hacer en ese caso”.

Respecto al número de participantes en el crimen, indicó que “el fiscal (Roberto Garrido) ya ha hablado con claridad de que aquí hubo una pluralidad de personas, fueron más de dos personas las que participaron. Hubo una emboscada de sujetos que conocían el lugar, hubo una planificación de cómo los hechos ocurrieron”.

Valencia también destacó la complejidad de investigar hechos en zonas rurales: “Que todavía no se detengan personas no significa que no estemos trabajando en ello y los hechos que ocurren en zonas rurales, son hechos que son más difíciles de investigar, son distintos a los que ocurren en zonas urbanas”.

En cuanto a la posibilidad de detener a los responsables, Valencia mencionó que "esa es una pregunta que tiene que responder Roberto (Garrido), pero por supuesto que estamos más cerca que hace un mes”.

Por último, reiteró su confianza en la indagatoria y en el equipo encargado de la investigación.

“Quiero trasmitirle a la comunidad de que somos optimistas respecto al éxito de esta investigación, son gente con mucha experiencia. El fiscal Garrido dirige un equipo con mucha experiencia tanto en la Región del Biobío como en la Región de La Araucanía. Estoy muy confiado en el trabajo que hacen ellos y la policía”.

PURANOTICIA