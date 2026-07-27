Gobierno advierte que es "altamente probable" un alza en el precio de los combustibles esta semana

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, abordó el posible aumento en el precio de los combustibles para esta semana, luego de un alza a nivel internacional del barril de petróleo.

El secretario de Estado explicó que "hay mecanismos que están establecidos por ley, que tienen su fórmula de cálculo" y anunció que "es altamente probable que esta semana exista una leve alza de precio en los combustibles".

Alvarado recalcó que esta situación no se trata de un "capricho" del Ejecutivo. "Está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y no es un capricho del Gobierno", precisó el biministro.

La autoridad sostuvo que como Gobierno "estamos plenamente conscientes de lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles".

En esta línea, el biministro reconoció que "siempre afectar a las personas, en este caso con un alza de precios, nos duele y nos preocupa”, expresó.

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