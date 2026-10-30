Gobierno admite "tensión" entre ministra Lincolao y subsecretaria Rossi: "Algo no está funcionando bien entre ambas autoridades"

Tras la salida del subsecretario Luis Silva, el Gobierno volvió a respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y descartó nuevas salidas de autoridades, en especial en el Ministerio de Ciencias, donde hay otro conflicto entre la titular de la cartera, Ximena Lincolao, y la subsecretaria Carolina Rossi.

En un punto de prensa en La Moneda, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, declaró que "en un Gobierno no estamos ni para proteger cargos ni para eludir responsabilidades, en un Gobierno estamos para tomar las decisiones que corresponden para tener unidad de propósitos y sacar adelante las tareas que el Presidente ha encomendado: buscar fórmulas de cómo proteger a las víctimas en el futuro, y en segundo término, sacar adelante en el Congreso una ley de 'Nunca más'", esto último en referencia al proyecto contra la rebaja de penas a los pedófilos.

Acerca de la salida de Silva, expresó que "indudablemente hay una situación que todos conocimos el día de ayer (el video del exsubsecretario), que nos incomoda, nos molesta, no está en línea con una unidad de propósito, y un gobierno está para corregir errores y está para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, eso es lo que ha sucedido en el día de hoy, nada más que eso".

Consultado porqué salió solo Silva, pero no Rabat, el biministro respondió que "no se trata de sujetos de interés. Aquí lo que se trata es de que el ministro Rabat tiene una tarea y tiene una misión, ser parte de la solución. Y ha estado trabajando intensamente en eso. Se ha ingresado un proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Senado de la República".

En cuanto a la acusación constitucional contra Rabat, señaló que "si se llega a presentar, los votos no están definidos a favor ni de uno ni de otro sector. Yo tengo la convicción de que nuestro sector político va a respaldar al ministro Rabat, y, bueno, daremos la pelea en esa instancia. Pero quiero dejar claro que esa acusación, hoy día, no tiene fundamentos jurídicos, tiene eslogan y frases de corto plazo para lograr un impacto político".

En cuanto a la situación del Ministerio de Ciencias, Alvarado aseguró que "no hay más salidas, nosotros hacemos la función de gobernar, tratamos donde hay diferencias de buscar puntos de encuentro y se ha hablado con las autoridades que correspondan y estamos procurando que el funcionamiento del Ministerio de Ciencias sea lo más llevadero posible y cumpla con su misión y objetivos".

“Pero es evidente que hay una tensión al interior y que algo no está funcionando bien entre ambas autoridades”, añadió.

Finalmente, indicó que “en todas las reparticiones de un Gobierno siempre pueden existir legítimas diferencias y tensiones. Lo importante es trabajar para superarlas”.

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