Gobierno admite "crisis grande" por caso del ministro Rabat y busca alinear al oficialismo ante eventual acusación constitucional

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, reconoció que el Ejecutivo enfrenta una “crisis grande” a raíz de la controversia que involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Además, admitió que el Gobierno aún no logra alinear a todos sus parlamentarios frente a una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado.

En entrevista con radio Duna, Arenas reconoció que "este fue un error político y humano, a veces son, no quiero decir inevitables, pero en el fragor del día a día, a un ministro se le puede pasar, incluso a los más avezados".

Pese a ello, defendió al titular de Justicia y sostuvo que "el ministro tiene una defensa sólida, tiene una personalidad suficiente como para poder enfrentar esto que no sabemos cómo va a terminar, porque efectivamente es un tema político en desarrollo. Aquí los ánimos pueden colocarse cada vez más pesados".

En esa línea, reafirmó el respaldo del Ejecutivo al secretario de Estado y señaló que "hoy día la postura del Gobierno es respaldar al ministro Rabat, consideramos que una acusación constitucional sería injusta, sin perjuicio que lo cual hay es un componente político y humano grave".

ÁNIMOS EN EL OFICIALISMO

Respecto del escenario que enfrenta el oficialismo ante una eventual acusación constitucional (AC), Arenas comentó que, tras el término de la sesión especial en la Cámara de Diputados, se comunicó con los presidentes de la UDI, Guillermo Ramírez; del Partido Republicano, Arturo Squella; y de Renovación Nacional, Andrea Balladares.

"Hicimos un recuento al menos de cómo se veía el ambiente, me dijeron 'está difícil', hay que hacer un trabajo mayor por parte del Gobierno, de hablar con los parlamentarios y es el trabajo al que estamos abocados desde hoy día", dijo.

En cuanto a las gestiones para conseguir respaldo parlamentario, el subsecretario reconoció que las conversaciones continúan y que todavía no existe un apoyo unánime. “No tenemos todavía alineados a todos los nuestros. Esperamos sí alinearlos. Tenemos varias reuniones con ellos, mostrarles los antecedentes. No puedo decir cómo va a terminar, pero al menos sí es un objetivo", comentó.

Consultado por la decisión del presidente José Antonio Kast de asumir un rol directo frente a la controversia, Arenas aseguró que el mandatario "nunca ha rehuido responsabilidades ni batallas". En esa línea, reconoció la complejidad del escenario político: "No les quiero decir que estamos bien, que estamos muy confiados. Estamos en una crisis, una crisis grande, pero que, como todas las crisis, el presidente trata de enfrentar de frente”, dijo.

Finalmente, el subsecretario valoró que Kast reconociera públicamente el error, destacando que su reacción se apartó de lo que, a su juicio, habría sido la recomendación habitual de un asesor político. “Esto que haya aparecido él señalando que fue un error, quizás cualquier asesor político hubiese dicho 'no, usted manda el ministro, manda al vocero, manda a cualquier otro', pero el presidente no es de ese estilo", agregó.

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