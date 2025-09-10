Gobernador Orrego dice que requerimiento de destitución "carece de fundamentos de hecho y de derecho"

Tras ser notificado oficialmente que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite el requerimiento presentado por consejeros regionales quienes lo acusan de haber incurrido en un notable abandono de deberes y en una contravención al principio de probidad administrativa, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al proceso en curso, señalando que la acción judicial fue impulsada por “consejeros regionales de Kast y la UDI” y que el requerimiento contiene “varios errores garrafales”.

Según radio Biobío, la solicitud se fundamenta en un informe de la Contraloría que cuestiona el uso de fondos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano (GORE), los cuales habrían sido destinados a actividades vinculadas a la campaña de reelección del gobernador.

“Estamos convencidos de que este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho, y así lo vamos a demostrar ante el tribunal”, afirmó Orrego.

Además, la autoridad regional aclaró que desde este momento será su equipo jurídico quien se encargue de la defensa formal del caso: “Serán mis abogados todo lo que se refiere a esta materia”, indicó, agregando que “yo seguiré trabajando en terreno junto a la gente que es para lo cual me eligieron los ciudadanos de nuestra región”.

El abogado Ciro Colombara, representante de Orrego, también se pronunció sobre el proceso. Si bien reconoció que el requerimiento fue admitido a trámite, sostuvo que aún presenta “problemas desde el punto de vista formal”.

“Sin perjuicio de eso, en cuanto al fondo, se le imputan hechos falsos y así lo vamos a acreditar, o hechos que, siendo verdaderos, son analizados jurídicamente de manera errónea”, explicó.

El jurista concluyó con confianza en el desenlace judicial: “Tenemos la tranquilidad de que en definitiva este requerimiento deberá ser rechazado por el tribunal”.

