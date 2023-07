Gobernador Orrego destacó estancamiento del proyecto Alto Maipo: “No es viable”

Durante una actividad realizada este sábado en el marco de la Cumbre del Medio Ambiente, el gobernador regional de Santiago, Claudio Orrego, se refirió al proyecto hídrico Alto Maipo.



En conversación con 24 Horas, la autoridad metropolitana manifestó su felicidad frente al estancamiento del emblemático proyecto.



“Creemos que aumenta la amenaza para el tema hídrico de la ciudad", declaró Orrego, asegurando que "he estado en la parte alta del Cajón del Maipo, y he visto cómo se está sacando el agua de las distintas cuencas que se están canalizando a través de estos túneles”.



Según el gobernador, “el proyecto se hizo pensando en que iba a haber mucha agua, y después de 14 años de sequía hay cada día menos agua. Hoy el precio de la energía está más bajo, porque estamos incorporando la energía solar”.



En esa línea, la máxima autoridad de la Región Metropolitana destacó que un 25% de la energía eléctrica de la capital proviene de fuentes alternativas.



“Yo esperaría que no se ocupara nunca Alto Maipo y siguiéramos aumentando el uso de otras fuentes energéticas, como por ejemplo la energía solar, que es mucho menos contaminante y menos riesgosa para Santiago", valoró Claudio Orrego.



"Ellos dijeron que iban a partir en marzo de este año, y no han podido partir. Creo que no es un proyecto viable, y no es un proyecto bueno para Santiago", concluyó el gobernador.



Según describe su sitio web, Alto Maipo “es un proyecto hidroeléctrico de pasada que aprovechará la altura de la geografía de los ríos del Valle del Maipo para producir energía eléctrica”.

