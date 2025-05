Gobernador Orrego descarta financiamiento ilegal desde ProCultura a su campaña y advierte que "no lo voy a dejar pasar"

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a las acusaciones sobre un eventual financiamiento ilegal de su campaña con dinero que habría provenido desde ProCultura.

Sus declaraciones ocurrieron en el consejo regional metropolitano, mientras exponía sobre el programa "Quédate" de prevención del suicidio.

La polémica surge tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero, que alertó a la Fiscalía sobre posibles irregularidades en su reelección.

“Quiero partir por algo que me llegó hoy día en la mañana y fui oportunamente informado por la bancada de la UDI y del Partido Republicano, que era solicitar una sesión especial, una sesión de cuenta, yo les dije que de todas maneras. Como es una cuenta, tenemos que votarla al final, pero yo estoy absolutamente de acuerdo en que la hagamos, creo que es parte del rol del consejo regional”, mencionó.

“Esto es parte de un rol que ha cumplido este consejo en materia del programa 'Quédate' desde su inicio. Cuando partió el programa, durante los 11 meses que se ejecutó, el programa vino a rendir cuentas a la comisión de salud, al core, durante todos esos meses. Cuando surgió el escándalo de las fundaciones, en ese momento consejeros de la oposición, hicieron un grupo de análisis del proyecto, con profesionales externos, que decretaron que el proyecto estaba en buena salud”, añadió.

Orrego se refirió al caso ProCultura, señalando que “alguien me preguntaba si es verdad que declaraste, sí, declaré yo en la causa ProCultura en diciembre del año pasado, voluntariamente. Podría haber hecho uso del derecho a guardar silencio, fuimos, no solamente yo, sino que cerca de 10 funcionarios del gobierno regional que tuvieron algún rol en la aprobación de dicho proyecto”.

“Segundo: alguien estaba bastante impresionado de que fuera levantado el secreto bancario. Yo quiero decirle a este consejo regional que si el fiscal me hubiera pedido que yo levantara el secreto bancario lo hubiera hecho voluntariamente. Yo me enteré la semana pasada, y en todo caso, celebro que se haya hecho, porque es una de las cosas buenas cuando hay transparencia, y se demuestra lo que siempre he dicho, que yo soy una persona que vive de su sueldo (...) no le deseo a nadie que sus cuentas estén en boca de todo el mundo, pero bueno, son los costos de tener estas responsabilidades”, dijo.

También restó dramatismo al levantamiento del secreto bancario, especialmente en el contexto del crimen organizado: “Así que para mí no tiene nada de dramático, el que nada hace, nada teme”.

Consultado por los datos revelados en el artículo periodístico de Ex-Ante, el gobernador indicó que “a mí esta semana se me imputó que mi cuenta del Servel tenía que ver con el escándalo de ProCultura, y yo les quiero decir consejeras y consejeros que eso es falso y es malicioso, por dos razones. Todos los que estamos aquí fuimos candidatos, y todos sabemos que la cuenta del Servel es algo que el Servel te autoriza a ti, es una cuenta pública y tiene solo un objetivo, que es recibir y sacar plata para tu campaña, que después va a tener que ser validada por el Servel”, explicó. “No es mi cuenta personal, es la cuenta del Servel en el Banco Estado”, reiteró.

Asimismo, detalló que “yo pedí dos créditos, eso es público, al BICE y al Banco Estado, que fueron depositados en esa cuenta del Servel. Y después, como en esa cuenta, para pagar las cosas de campaña, se paga con vale vista nominativo a los proveedores, porque el Banco Estado no te permite pagar de otra manera”.

“O sea, cuando se dice que yo andaba con $800 millones en efectivo en los bolsillos, es una falsedad absoluta. Es más: la cartola dice que son todos los montos de Servicio Electoral, todos estos fondos además fueron aprobados por el Servel con posterioridad. Que se diga que fui a declarar, que se levantó mi secreto bancario, eso es todo parte de los hechos de la causa. La justicia ya va a hablar y yo voy a seguir apoyando al fiscal Cooper para que investigue hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Pero la ética periodística exige que nadie acepte fake news ni respecto de uno mismo ni respecto del adversario”, sostuvo la autoridad.

“La plata que ocupé para mi campaña es la plata que yo quedé de los créditos públicos. Nunca en mis 35 años de servicio público me habían imputado algo tan grave y no lo voy a dejar pasar”, advirtió.

PURANOTICIA