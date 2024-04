Gobernador Orrego comienza a "recolectar firmas" para ir a reelección en la Región Metropolitana

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, confirmó que ya está "recolectando firmas" para repostular al cargo en las elecciones de octubre, a la espera de ser oficializado como el candidato de "unidad" del pacto entre el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC).

En entrevista con Cooperativa, la autoridad regional hizo un balance de su actual administración en Santiago, confirmó su intención de la ir a la reelección si la ciudadanía lo apoya.

"Le he señalado a todos los representantes de las distintas tiendas políticas del progresismo: estoy disponible para ser un candidato de unidad en nuestra región, porque creo que se requiere unidad para enfrentar los desafíos que tenemos por delante en seguridad, desigualdad, cambio climático", enfatizó Orrego (exDC).

Advirtió que "todavía no se ha llegado a acuerdo (al interior del pacto), así que mientras he decidido juntar las firmas, pero la voluntad de unidad está intacta”.

“Lo más importante es que he trabajado con los 37 alcaldes y alcaldesas del progresismo de manera unitaria, en terreno y muy transversal y todos ello me han dado ya su apoyo", agregó, advirtiendo que no ha ocurrido lo mismo con los partidos.

“Los partidos del socialismo democrático más la DC públicamente me han dado su apoyo. Los partidos del Frente Amplio están en conversaciones y el Partido Comunista ha sido bastante franco también de que ellos están evaluando si llevar o no candidatos, así que mientras los partidos conversan yo no me puedo quedar de brazos cruzados y he decidido juntar las firmas", puntualizó.

"He decidido juntar las firmas porque es importante también estar en la papeleta en octubre, y si no hay acuerdo, yo al menos tengo que tener el respaldo ciudadano para poder ser candidato", dijo la autoridad.

Respecto a la opción de enfrentarse con algún candidato de Apruebo Dignidad, Orrego destacó que aunque "uno siempre tiene que estar dispuesto a competir, lo importante es que la voluntad es una de unidad".

CRISIS DE SEGURIDAD

Orrego abordó también la crisis de seguridad que enfrenta la Región Metropolitana y el país en general, dando cuenta que es "un problema que no está radicado en una sola comuna. El fenómeno de inseguridad y de migración descontrolada lo estamos viendo en distintas comunas de Santiago, lo que da cuenta de que este es un fenómeno complejo y muy difícil de resolver en el corto plazo".

"Lo que más preocupa a la ciudadanía hoy es la delincuencia del crimen organizado, una de cuyas manifestaciones son estas bandas internacionales que se han colado al país en esta migración descontrolada, (combatir) eso es la prioridad número uno que tenemos en el país actualmente", aseguró el gobernador.

Asimismo, alertó del nivel de violencia que tienen estas bandas, recordando que "históricamente en Chile cuando aparecía un carabinero los delincuentes huían", mientras que "esta nueva generación de delincuentes, muchos de ellos de origen internacional, enfrenta a Carabineros y van a matar, como ocurrió lamentablemente con el teniente Sánchez".

Frente a este escenario, Orrego afirmó que "lo más importante es poner orden en la casa y sobre todo extirpar estas bandas internacionales que han venido a escalar los niveles de violencia que teníamos en nuestro país".

