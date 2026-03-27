Gobernador Orrego califica de "mala política pública" el corte de financiamiento a la tercera etapa de obras en Nueva Alameda

La determinación del Ejecutivo de suspender el tramo final de la ciclovía en el eje Alameda-Providencia, pieza clave del plan Nueva Alameda, gatilló una dura respuesta del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego.

La autoridad regional calificó la resolución como “una mala política pública” y alertó sobre las repercusiones urbanas y sociales que conlleva esta interrupción.

En entrevista con radio Cooperativa, recordó que el decreto que fue retirado por el Gobierno ya disponía de financiamiento asignado y diseño terminado. Además, recalcó que las dos fases iniciales de la iniciativa ya se encuentran ejecutadas. Según detalló, esta intervención es fundamental para el proyecto global, ya que incluye la redefinición de 49 pasos peatonales, instalación de señalética, paisajismo y la renovación de pavimentos.

Respecto a la justificación económica esgrimida por La Moneda, el gobernador fue enfático en desestimar el ahorro fiscal, precisando que la obra representa apenas el 0,09% del presupuesto total del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. “Nosotros esperábamos que este retiro del decreto fuera para revisarlo, pero no para cancelarlo (...). El argumento de ahorro fiscal del Gobierno es inverosímil”, fustigó la autoridad.

Orrego también puso el foco en la falta de equidad territorial, argumentando que detener la construcción a mitad de camino perjudica directamente a los usuarios de la zona poniente de la capital. “Parar el proyecto a la mitad y dejar sin ciclovía de alto estándar a todos los ciclistas (...) me parece que discrimina y genera una fractura social innecesaria con un proyecto que se ha venido trabajando por más de una década”, sostuvo.

En términos de seguridad vial, el gobernador advirtió sobre los peligros latentes para los usuarios de ciclos tras la paralización de las obras. “Cuando tengamos el primer herido, el primer ciclista atropellado, yo me pregunto: ¿Qué van a decir las autoridades que suspendieron este proyecto?”, cuestionó.

Finalmente, el gobernador concluyó que la señal enviada por el Ejecutivo es negativa para el desarrollo de la capital. “Es una muy mala política pública dejar obras botadas a medio andar, es una mala decisión y una mala señal también para el futuro de cómo se hace ciudad”, sentenció.

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