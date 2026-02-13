Gobernador Orrego asegura que recuperarán los $1.000 millones de la fundación ProCultura con pólizas de seguro

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que recuperarán los $1.000 millones que tiene la fundación ProCultura, con ayuda del Consejo de Defensa del Estado con el cobro de pólizas de seguro.

La autoridad señaló que en la audiencia en la Corte de Apelaciones de Santiago, fijada para el próximo martes, se confirmaría que el Gobierno Regional actuó con “apego a derecho” y “protegiendo los recursos públicos”.

Además, aseguró que la Fiscalía “ha dicho que se asignó un proyecto a dedo” y señaló que la Ley de Presupuestos establece subvenciones. “Las subvenciones se hacen a través de instancias colectivas, como el Consejo Regional que aprueba estos proyectos”, indicó.

En cuanto a la iniciativa “Quédate”, el gobernador dijo que se ha tramitado desde hace cinco meses por cinco entidades diferentes. “Fue la misma tramitación que hicimos en más de 85 proyectos con otras fundaciones. La Fundación Paz Ciudadana, la Fundación Arturo López Pérez y la Fundación Desafío de Levante Mochiles", agregó.

Orrego comentó que el proyecto se sigue ejecutando con el Servicio de Salud Oriente de Santiago y apuntó a que los errores de la Fiscalía de Antofagasta “son gravísimos, tanto de derecho como de hecho".

La autoridad afirmó que en los siguientes días “vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente ProCultura" y argumentó que "aquí se ha inventado un caso en contra de nosotros, cuando lo que debería estar haciendo la Fiscalía es perseguir dónde están los $1.000 millones, si se los entregaron a la Fundación Procultura y ellos tienen que responder".

