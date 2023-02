Gobernador Metropolitano emplazó al Ministerio de Desarrollo Social a desarrollar estrategia por presencia de carpas en la Alameda

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó duramente al Ministerio de Desarrollo Social, emplazándolo a desplegar una estrategia para afrontar la situación de indigencia en la que viven muchas personas que habitan en carpas en la Alameda.

"Los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía, no para que la gente viva. Eso no es normal y no podemos normalizarlo. Esas personas van a tener que salir de ahí. Ahora, ¿adónde salen? Eso es lo que le hemos preguntado al Gobierno desde el día 1", afirmó Orrego.

Por otro lado, las críticas fueron al Ministerio de Desarrollo Social, indicando que debe tener una estrategia para situaciones así.

"Llevamos casi un año de este gobierno y no tenemos ni una sola estrategia. Hemos pedido el catastro que tú señalas y no lo han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno del que no tenemos toda la información", reiteró la autoridad regional.

Críticas que fueron abordadas por la delegada presidencial de la región, Constanza Martínez, que indicó que se están estudiando medidas en conjunto con los Ministerios de Desarrollo Social e Interior.

"No solo es en el sector de la Alameda Central, parte en Providencia y termina más o menos en Estación Central, y por lo mismo sabemos que es uno de los desafíos principales de nuestra región. Estamos trabajando en coordinación tanto con el Ministerio del Interior como el de Desarrollo Social de forma de poder abordar esta problemática con la profundidad que merece, de modo de buscar nuevas alternativas que permitan afrontar este año con una Alameda despejada", replicó Martínez.

