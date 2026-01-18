Gobernador del Biobío cuestiona demora en decreto de Estado de Catástrofe en plena emergencia

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, lanzó duras críticas al Gobierno por la demora en la firma del decreto que establece el Estado de Catástrofe, anunciado durante la madrugada de este domingo por el presidente Gabriel Boric, en medio del avance descontrolado de los incendios forestales que afectan a la región.

Según explicó la autoridad, la falta de formalización del decreto impide que la Jefatura de la Defensa Nacional asuma plenamente el control de la emergencia, lo que agrava un escenario que ya es altamente complejo. “Es lo que el gobierno nos tiene acostumbrados: se dice una cosa, pero se hace otra”, afirmó el gobernador.

Giacaman detalló que mientras el decreto no esté firmado, no se pueden ejecutar medidas clave, como establecer un eventual toque de queda, reforzar la seguridad o restringir el desplazamiento de personas. “Si no está firmado el decreto, la jefatura de defensa no puede tomar control, y el riesgo es que la gente siga circulando como turismo de catástrofe, exponiéndose a situaciones muy complejas”, advirtió.

En esa línea, el gobernador enfatizó que la emergencia está lejos de estar contenida, alertando sobre las condiciones adversas que enfrenta la región. “El incendio no está para nada controlado y las condiciones del día de hoy son las peores”, sostuvo, apuntando a las altas temperaturas y fuertes vientos.

Finalmente, Giacaman hizo un llamado directo tanto a la ciudadanía como al Ejecutivo. “Pedirle a la gente que se quede en su casa y pedirle al Gobierno que firme el decreto del Presidente, para que efectivamente el contralmirante a cargo pueda tomar el control de la situación”, concluyó.

