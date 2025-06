Gobernador de la Región Metropolitana cuestionó informe sobre ProCultura: “Contiene errores que lo invalidan”

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, rechazó el informe de la comisión investigadora sobre los convenios estatales con la Fundación ProCultura desde 2019.

Según la autoridad, el documento -aprobado por la Cámara de Diputados- contiene conclusiones erróneas que lo señalan como responsable político y administrativo de posibles irregularidades en el financiamiento del proyecto “Quédate”, el cual recibió más de 1.600 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el informe señala que la asignación de recursos fue apresurada y sin respaldo técnico, además de existir vínculos previos entre Orrego y Alberto Larraín, líder de ProCultura. Según la comisión, esto debió haber motivado una declaración de inhabilidad, lo que no ocurrió adecuadamente.

Orrego refutó varios puntos del informe, negando haber contratado a Larraín y aclarando que su nombramiento en la Corporación de Desarrollo Regional fue decisión del Consejo Regional.

“Cualquier comisión investigadora tiene que establecer bien primero los hechos para luego omitir juicios u opiniones sobre estos. Si los hechos son erróneos, las opiniones pueden adolecer de debilidad. Respecto de los puntos de la Región Metropolitana, tiene errores de hecho profundos que lo invalidan”, dijo Orrego.

También desmintió la afirmación sobre una rendición insuficiente de mil millones de pesos, explicando que solo se ejecutaron 600 millones y que las rendiciones fueron correctamente fiscalizadas.

“Se habla de rendiciones insuficientes de mil millones. Aquí nuevamente entra en un error de hecho la Cámara de Diputados. Cuando tienes un proyecto de 1.600 millones (de pesos) y ejecutas 600, las rendiciones que se evalúan son de los 600 que se generaron. Todas esas están correctamente presentadas y fiscalizadas”, explicó la autoridad.

“Lo que ellos confunden es la plata que no se rindió, que es distinto. Si tú te robas mil millones y no los devuelves, no los rendiste, te los apropiaste. Es bien distinto, porque ahí la responsabilidad no es nuestra, es de ProCultura”, aclaró.

Finalmente, rechazó la idea de que el proyecto de prevención del suicidio se aprobó de manera apresurada, asegurando que su tramitación demoró cinco meses, más que el promedio de proyectos similares.

