Gobernador de Arica emplaza al Gobierno por crisis fronteriza y advierte escenario crítico

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, lanzó duras críticas al Gobierno por su manejo de la crisis migratoria en la frontera norte, acusando a las autoridades de mantener un “estado de negación” frente a la gravedad del escenario que se vive en la zona limítrofe con Perú.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Paco manifestó su preocupación por el incremento de personas varadas en el límite fronterizo y cuestionó la reacción del Ejecutivo. “Estamos bastante preocupados por la situación que se está viviendo aquí en la zona fronteriza y que, a mi visión, no se le ha tomado la gravedad desde el nivel central de todo lo que está pasando y podría pasar, eventualmente, sobre todo post-elecciones en esta parte”, señaló.

El gobernador apuntó directamente a los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, además del director nacional de Migraciones, quienes visitaron la zona el sábado y, según él, minimizaron el problema: “Para ellos es normal que estén 20, 50, 100, más de 100 personas varadas, acampando en lo que es el borde fronterizo”, afirmó.

Paco también criticó que la comitiva no recorriera la Línea de la Concordia y se limitara a visitar el complejo fronterizo de Chacalluta, cuya modernización —que incluye tecnología e infraestructura— estaba comprometida para el primer semestre de 2024. “Falta un mes para entrar al 2026 y no se ha puesto ningún tornillo”, reclamó.

En su diagnóstico, el gobernador advirtió que la falta de acciones concretas podría agravar aún más la crisis: “Situaciones como esa realmente son preocupantes, porque si estamos en un estado de negación de la realidad, difícilmente poder tomar acción, porque el Perú lo ha hecho”.

El panorama se vuelve más complejo considerando que Perú decretó estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, reforzando la presencia militar en la zona. Este domingo, un contingente de 50 efectivos peruanos llegó a la Línea de la Concordia para apoyar a la Policía Nacional en labores de resguardo fronterizo.

A esto se suma el contexto político chileno, marcado por la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, quien envió un mensaje directo a los migrantes en situación irregular: “Les quedan 104 días para irse”.

