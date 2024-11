Gobernador Claudio Orrego y millonario convenio con ProCultura: “Nos traicionaron”

Claudio Orrego, quien este domingo buscará la reeleción en la Gobernación de la Región Metropolitana, señalo este lunes que se arrepiente de haber realizado el proyecto Quédate para la prevención del suicidio con la fundación ProCultura.

En diálogo con Radio ADN, el gobernador en ejercicio confesó que “sí me arrepiento de haberlo hecho con Procultura. Yo me siento muy traicionado por una institución (...) Uno firma con una institución, sin duda alguna, y la institución tuvo que firmar las pólizas de seguro, que son las que estamos cobrando. Pero lo que quiero decir es que no me arrepiento del programa, pero sí me arrepiento de que la institución que elegimos y las personas que estaban ahí nos traicionaron”.

ProCultura es investigada por irregularidades en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, regiones en donde figuran al menos seis convenios con instituciones estatales que reúnen un total $ 3.149.671.689.

“Cuando fallaron nos demoramos 48 horas en terminar el contrato. Entonces, si hay alguien que pueda asegurar que una empresa privada o una fundación nunca va a fallar, que me diga la receta. Porque no existe. Lo que sí existe son sistemas de aprobación, de rendiciones y de resguardo de los dineros, y eso lo tenemos”, aclaró Orrego Larraín.

También el actual gobernador regional criticó a su contendor Francisco Orrego (Chile Vamos), quien, según dictamen de la CGR, fue contratado de modo improcedente por la municipalidad de la Florida, prestando servicios no relacionados con la función municipal: “La persona que me cuestiona a mí ha sido sancionada por la Contraloría por falta de la prioridad. O sea, esto es del diablo vendiendo cruces”.

PURANOTICIA