Gobernador Claudio Orrego arremete por solicitud de desafuero: acusa motivación política y cuestiona a Fiscalía por caso Procultura

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó el proceso de solicitud de desafuero en su contra por el caso Procultura, impulsado por la oposición.

En conversación con Radio Duna, la autoridad manifestó que “uno queda preocupado de cómo después de dos años de investigación, la Fiscalía de Antofagasta solo logra formular acusaciones falsas (...) En este caso no hubo seriedad ni respeto", apuntó.

Así, el Gore manifestó que “fueron tantos y tan graves los errores de la fiscalía que uno se queda con la pregunta de si fue negligencia o mala fe", agregando que "aquí algo raro hubo (...) Acusar al gobernador porque aparecía atractivo o quererme destituir por decisiones políticas no corresponde".

"Si quisieran destituir al próximo presidente Kast, la derecha diría que es un golpe de Estado encubierto y eso hicieron conmigo", dijo, insistiendo en que la solicitud de destitución en su contra "es meramente política".

TRAGEDIA EN RENCA

El gobernador actualizó la cifra de fallecidos tras el accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas en Renca, ocurrido la semana pasada.

“Hay nueve personas fallecidas y todavía tenemos a más de 10 personas con bastante peligro para su vida. Es una tragedia por donde se le mire”, declaró la autoridad.

Aunque los antecedentes preliminares apuntan a un exceso de velocidad como posible causa, el exDC advirtió que aún es temprano para sacar conclusiones. “Es muy temprano para sacar lecciones, hay que hacer una investigación (...) Más allá de que se cree que la causa del accidente habría sido por exceso de velocidad”, señaló.

En ese contexto, planteó la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos involucrados. “Tenemos que revisar si las medidas de seguridad sobre estos camiones son las adecuadas o no (...) No hay que descartar eventuales modificaciones”, agregó.

“De las cosas que me han tocado vivir como autoridad, es lejos la más trágica”, confesó Orrego, subrayando la magnitud del episodio y la urgencia de respuestas institucionales.

