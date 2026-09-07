Gloria Montenegro se convirtió en la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas

La profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica, Gloria del Carmen Montenegro Rizzardini, se convirtió en la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró que la elección de la docente fue unánime y que consideró “su trayectoria en botánica aplicada y desarrollo territorial y productivo a través del estudio de la flora mielífera, los productos apícolas y la bioprospección de recursos naturales”.

“El trabajo de Gloria del Carmen muestra una transición sostenida desde ciencia básica hasta ciencia aplicada, innovación y transferencia tecnológica, incluyendo patentes y desarrollo de productos derivados de la biodiversidad chilena, beneficiando de esta forma a miles de apicultores a lo largo de todo el país”, resaltó.

Arzola señaló que “nos hemos comunicado con Gloria para darle esta buena noticia y ella en honor a su trayectoria y a justamente lo que le estamos reconociendo con este premio Nacional, se dirigía a dar una clase en el Valle de Elqui a un grupo de estudiantes, justamente en estos temas que hoy día le reconocemos”.

La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces, quien fue parte del jurado, destacó que, desde la creación del galardón, en 1993, Gloria Montenegro “es primera mujer que recibe este premio. Hasta ahora siempre habían sido hombres quienes habían recibido el premio Ciencias Aplicadas y Tecnológicas”.

Montenegro cuenta con estudios de posgrado en Texas y Arizona y se ha perfeccionado en ultraestructura vegetal, fitoquímica y actividad biológica de compuestos químicos de plantas. Es profesora titular (desde hace 54 años) y emérita de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la PUC.

Se destaca por una trayectoria de 62 años que compatibilizado la ciencia básica con la ciencia aplicada, impulsando numerosas iniciativas de innovación en el campo de la flora melífera, productos apícolas y bioprospección de productos naturales en general.

Su labor ha beneficiado a más de 1.500 familias de apicultores, que han mejorado la valoración de sus productos. Cuenta con más de 30 proyectos de investigación e innovación bajo su liderazgo.

(Imagen: Ministerio de Educación)

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