Gloria Hutt y opción de Vlado Mirosevic para presidir la Cámara de Diputados: “Es el rostro del Apruebo”

Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, se refirió a la posibilidad de que el diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal (PL), sea el candidato para presidir la Cámara de Diputados, luego que la Karol Cariola (PC) renunciara a esa opción.

En declaraciones a «Tolerancia Cero», de CNN Chile, la ex ministra de Transportes manifestó que “Vlado Mirosevic, a mi juicio, es difícil de defender porque es como Karol Cariola 2.0. Es el rostro del Apruebo, sus posturas han sido bastante extremas”.

Sin embargo, sostuvo que “no es un veto permanente, pero es la connotación ahora de un reemplazo de Karol Cariola por alguien que es de una trayectoria similar al rol que tuvo ella”.

Al ser consultada si cree que el PL es extremo, aclaró que “ningún partido es extremo, estoy comparando con respecto al espectro político, está mucho más cerca de la misma propuesta de Karol Cariola”.

En relación a un posible acuerdo con el Partido Republicano y el Partido de la Gente (PDG), manifestó que “hay conversaciones muy diversas y se van generando escenarios cambiantes. Uno de los argumentos para no cerrar todavía era saber qué pasaba con el cónclave, porque podía haber alguna propuesta que viniera del propio gobierno, en el sentido de abrir otro ‘set’ de opciones. Hasta esta hora, no hay nada cerrado”.

Pero indicó que es difícil llegar a un acuerdo “porque con Republicanos tenemos diferencia en la visión de sociedad y el PDG está un poco más al centro, que es donde estamos nosotros también, pero con una visión un poco más populista. Cuando uno entiende que tiene que avanzar en un rumbo político y tener cierto rol en la decisión de la Cámara, hay que tener esas conversaciones”.

Respecto a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que “el problema no es aliarse con el PDG, que puede ser legítimo, el problema es cuando uno les entrega a partidos como el PDG el transformarse en la bisagra que va a decidir cada vez que se requiere una mayoría. Eso es lo delicado”, Hutt respondió que “ese es un comentario que tiene sesgo, porque el PDG fue el que finalmente pesó para que la propuesta de Karol Cariola no fructificara. Entonces no es un análisis que yo crea que sea comparable directamente”.

