Gloria Hutt descarta quiebre en Chile Vamos y afirma que "el proyecto político está totalmente vigente"

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró que el proyecto político de Chile Vamos "está totalmente vigente", a pesar de las tensiones que causó el rechazo de los diputados de su partido a la acusación constitucional que enfrentó esta semana el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Cabe recodar que el voto en contra del libelo por parte de dos de los cuatro parlamentarios de Evópoli provocó reacciones del diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, quien afirmó que aquello fue "una puñalada al corazón de Chile Vamos".

En entrevista con radio Cooperativa, Hutt sostuvo este viernes que "los parlamentarios tienen autonomía e independencia para decidir su voto", por lo que llamó a "no olvidar que esta acusación se perdió por nueve votos, no por dos, e incluso con los votos nuestros se habría perdido".

A propósito de los dichos de Schalper, mencionó que él "le pone mucha alma a las cosas que hace y no resultó su expectativa, pero creo que no va más allá de eso no cambia el hecho de que somos una coalición de derecha y centroderecha, que tiene un proyecto político y una visión de país".

"Renovación Nacional está en un proceso previo de elecciones internas, entonces eso tal vez influye, pero son proyectos políticos más sólidos que un hecho puntual" sumó, aseverando que "están todos los caminos abiertos para conversar".

La también consejera constitucional planteó que "las cosas van siempre decantando, y cuando uno tiene una relación personal de buena calidad todos los temas son tratables. No hay una ruptura que uno pudiera ver como 'no nos hablaremos más', no, en absoluto".

"No es la primera vez que votamos distinto entre los partidos (...) En la historia de Chile Vamos ha habido muchas votaciones en que no vamos en la misma dirección: por ejemplo, los retiros nosotros votamos de una forma y parte de RN voto de otra", agregó.

La exministra de Transportes adelantó que el lunes se reunirán las directivas de Chile Vamos "para evaluar toda la situación, pero sobre todo para programar el trabajo conjunto de nuevo, porque tenemos desafíos muy grandes en adelante".

En la misma línea, señaló que el foco debería ser "más básico, tenemos que reforzar la organización del trabajo sistemático y además conversar sobre el ciclo electoral que viene para el 2024 y 2025 dentro del marco de Chile Vamos como proyecto político, que está totalmente vigente".

A propósito de su labor en el Consejo Constitucional, puntualizó que "yo pertenezco a la bancada RN-Evópoli y tenemos una relación de trabajo muy buena. El ánimo de trabajo con que avanza el Consejo es muy bueno, transversalmente, no sólo con Republicanos, sino con los partidos del oficialismo".

"La derecha está cada vez más amplia y diversa (...) creo que debemos sumar hacia la derecha conservadora, por parte de la UDI, y nosotros hacia el centro democrático. Somos un partido de centroderecha liberal y tenemos coincidencias con algunos otros partidos como Amarillos o Demócratas, que pueden agregar volumen", acotó Hutt.

