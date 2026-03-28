Gloria de la Fuente y opción de Bachelet en la ONU: "Es perfectamente enfrentable"

Tras el regreso de Michelle Bachelet a Chile este viernes, su equipo de trabajo, encabezado en el área internacional por la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente (PS), ratificó que la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas continúa vigente. A pesar de que la actual administración decidió no patrocinar la postulación, la militante socialista aseguró que el proyecto sigue adelante en coordinación con el círculo íntimo de la exmandataria.

En una entrevista concedida a La Tercera, De la Fuente abordó la postura del Ejecutivo liderado por el Presidente José Antonio Kast. Al respecto, la exautoridad reconoció que “no es el escenario óptimo, pero es perfectamente enfrentable”, argumentando que el sustento político de la iniciativa hoy descansa en el apoyo explícito de naciones como Brasil y México.

La determinación de La Moneda de no entregar el respaldo oficial fue recibida con sorpresa, aunque no sin preparación. Según explicó De la Fuente, “teníamos previsto esto como un escenario posible. Ahora estamos en una nueva articulación, que permite proyectar lo que viene como desafío hacia adelante”. En ese sentido, criticó la postura del actual Gobierno, señalando que “yo habría esperado más consistencia respecto de la posición que iba a tomar el gobierno”.

La exsubsecretaria recordó que este proyecto internacional se viene gestando desde hace más de un año y que fue el expresidente Gabriel Boric quien formalizó la presentación en septiembre de 2025. A su juicio, la falta de respaldo del sector oficialista responde a que “probablemente, porque justo este proceso cayó en medio de la campaña electoral”, sugiriendo que nunca existió una voluntad real de apoyo.

Sobre el anuncio conjunto de Brasil y México, De la Fuente precisó que la oficialización de la candidatura era inminente, aunque admitió que la sorpresa radicó en la acción coordinada de ambos países. “No hubo voluntad de diálogo en los últimos meses”, acusó respecto a la comunicación con el Ejecutivo chileno. Asimismo, desestimó las críticas sobre la falta de competitividad de la expresidenta: “Lo de la viabilidad, que es una cosa que se instaló como discurso, no es real. En la elección anterior hubo 13 candidatos, ahora en la región hay solamente tres. No hay ningún candidato hoy día que tenga todo ganado”.

Para la exsubsecretaria, la negativa de la administración de Kast se explica por una “mirada mezquina sobre la política exterior”, la cual estaría influenciada por posturas ideológicas respecto a los organismos internacionales. No obstante, enfatizó que Bachelet es una “figura de talla mundial” y descartó de plano que se trate de una postulación meramente simbólica.

Finalmente, sobre el papel que jugará Gabriel Boric en esta etapa, De la Fuente manifestó que “lo tendrá que definir él. Lo que sí no tengo duda, es que si se le solicita apoyo, como ha sido desde el principio, el expresidente va a estar ahí detrás”.

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