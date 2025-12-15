Gloria Ana Chevesich se convierte en la primera mujer en presidir la Corte Suprema

De forma unánime, el pleno de la Corte Suprema eligió a Gloria Ana Chevesich como su presidenta, transformándose en la primera mujer en liderar el Poder Judicial en la historia de Chile.

Según una tradición que siempre se ha respetado, se eligió al ministro o ministra con más antigüedad.

Chevesich, que reemplaza a Ricardo Blanco, estará al mando del máximo tribunal en el periodo 2026-2028.

La ministra llegó a la Corte Suprema tras ser postulada durante el primer período del expresidente Sebastián Piñera y asumirá el mando el 6 de enero del próximo año.

Cabe señalar que la votación ocurrió en un pleno marcado por las divisiones mostradas en las semanas previas por sus integrantes, en medio de la crisis de confianza por la que atraviesa el Poder Judicial.

En esta ocasión, votaron todos los ministros titulares, excepto Diego Simpertigue, quien fue suspendido en el marco de un sumario por el caso "Múñeca Bielorrusa" y enfrentando una acusación constitucional en el Congreso.

Los cuestionamientos a la judicatura tensionaron las relaciones entre los ministros y fue un factor para que se levantara la alternativa de María Angélica Repetto disputándole la opción a Gloria Ana Chevesich.

La emblemática jueza del Caso MOP-Gate había asumido un rol activo frente a estas situaciones. “Yo creo que de todas las crisis lo que hay que sacar son experiencias, hay que sacar lecciones, aprender lo que ha pasado y tomar las medidas para que no se repitan casos similares”, había asegurado al respecto.

Finalmente, Ricardo Blanco, acompañado de Chevesich, informó de la elección de forma unánime.

