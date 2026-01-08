Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema: “Hemos enfrentado la peor crisis desde el retorno democrático"

Gloria Ana Chevesich, la primera presidenta de la Corte Suprema, reiteró que el Poder Judicial enfrenta su peor crisis desde el retorno a la democracia.

“Al tener en consideración que cinco ministros de tribunales superiores de justicia (…) es un hecho inédito, nunca antes visto. A nadie se pudo imaginar que pudiera estar pasando aquello”, señaló la ministra en entrevista con CNN Chile.

Para ella, los valores de la “independencia” y la “imparcialidad”, esenciales en quienes ejercen funciones públicas y especialmente en el ámbito judicial, se han visto seriamente afectados.

Chevesich subrayó que la Corte Suprema ha mostrado disposición a investigar los hechos, especialmente a partir del caso de Simpertigue: “Cuando se dio a conocer por medios de prensa estos viajes con unos abogados (…) inmediatamente el pleno de manera unánime ordenó una investigación”.

Sin embargo, reconoció que no siempre hubo consenso interno. “Efectivamente en un momento hubo resistencia a la Comisión de Ética”, señaló, aludiendo a quienes no valoraban la importancia de este órgano de control interno. Con el tiempo, añadió, se ha comprendido que su rol es indispensable para resguardar la probidad y la transparencia.

La presidenta también advirtió que la entrega fragmentada de información ha dificultado la reacción institucional: “Está este problema de falta a la probidad (…) se ha dilatado porque se ha ido entregando la información de manera parcelada. Entonces, nos libramos de una y viene otra. Claro, si hubiéramos sabido todo junto podríamos haber actuado más diligentemente”.

CASOS EMBLEMÁTICOS: ULLOA, VIVANCO Y SIMPERTIGUE

Chevesich fue particularmente crítica respecto al exjuez Antonio Ulloa: “Lo más repudiable de esta situación es que un ministro (…) parecía una agencia de votos. Eso sí que es muy grave”. Ulloa fue uno de los magistrados destituidos por el Congreso, junto a Muñoz, Vivanco y Simpertigue.

Sobre Simpertigue, la presidenta enfatizó la obligación ética de transparentar vínculos personales: “Era su obligación estampar cuando asumió aquí quiénes son sus amigos. Con cuáles abogados tiene una relación de amistad que le resta imparcialidad. Eso no lo hizo”.

En cuanto a Vivanco y otros casos aún en curso, Chevesich advirtió que podrían derivar en condenas para altos cargos del Poder Judicial. “Va a ser muy dramático. Pero eso lo maneja el Ministerio Público, es el fiscal que lleva la causa quien debe solicitar las medidas privativas de libertad que estime pertinentes”, señaló.

