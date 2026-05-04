Giro histórico: Bolivia propone normalizar relaciones con Chile tras más de 60 años de distanciamiento

Un renovado impulso por normalizar los vínculos diplomáticos con Chile fue manifestado por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo. Cabe recordar que, a raíz de la histórica aspiración marítima del país vecino, ambas naciones mantienen sus lazos suspendidos desde el año 1962 —con una breve excepción ocurrida entre 1975 y 1978—, limitando su interacción actual exclusivamente a nivel de consulados.

En conversación con el diario El Mercurio desde la ciudad de La Paz, el secretario de Estado confirmó que durante el transcurso de este mes concretará un viaje a Santiago con el fin de tratar la agenda de seguridad bilateral. En ese contexto, el diplomático aseguró que "Bolivia y Chile pueden mostrarle al mundo (...) que hay una nueva forma de hacer diplomacia, de diálogo para renovar los sentidos y contenidos de las democracias".

Profundizando en las consecuencias de la lejanía entre ambos Estados, la autoridad boliviana argumentó: "Es evidente que el distanciamiento que hubo en las últimas décadas entre Chile y Bolivia solamente le ha generado costos a nuestras sociedades y ha evitado que aprovechemos un conjunto de oportunidades que a partir de una alianza comercial, energética, minera, hídrica, nos hubiera permitido aprovechar muchas de las oportunidades que se han perdido. El contexto global actual nos permite entender que si vamos de la mano podemos posicionar a ambos países y lograr mejorar la situación de bienestar para nuestras sociedades".

Pese a este acercamiento, Aramayo fue enfático en aclarar que la postura de su nación respecto al acceso al océano Pacífico se mantiene intacta. "Naturalmente, para Bolivia el hecho fundamental de restablecer este diálogo no implica una renuncia a esta reivindicación histórica marítima, pero entendemos también que necesitamos construir otro camino que nos permita reencontrarnos con Chile y en esto creo que ha sido fundamental la voluntad política del Presidente Kast y del Presidente Paz", puntualizó.

En cuanto al rol que juegan las cancillerías en este proceso, el titular de Exteriores remarcó la obligación de buscar consensos. "La diplomacia precisamente tiene como objetivo y como propósito construir nuevas realidades, gestionar distanciamientos, lograr acercamientos, construir escenarios de negociación para la construcción de acuerdos. Entonces, es casi un imperativo para el canciller chileno y para mi persona, como responsables de la política exterior de nuestros países, agotar todas las instancias de diálogo y diplomacia que nos permitan acercar estos tiempos, que nos permitan aprovechar potencialidades, que como dice el Presidente Kast, si a Bolivia le va bien, a Chile le va bien, y como dice el Presidente Paz, el futuro lo tenemos que construir juntos porque puede haber un futuro mejor si somos lo suficientemente inteligentes para actuar a la altura de la historia", sostuvo.

Finalmente, al ser consultado de forma directa sobre la reanudación total de los nexos diplomáticos, el representante paceño indicó: "creo que ese es un objetivo natural. Estamos en esa vocación ambos países. De lo contrario, los esfuerzos que estamos llevando adelante tal vez carecerían de horizonte sustantivo (...) Pero creo que es una aspiración mutua. Obviamente puedo hablar por Bolivia, corresponderá al ministro de Relaciones Exteriores de Chile expresar criterio sobre cuál es la visión que él tiene y que tiene el Presidente Kast. Pero en este caso sí, aspiramos a respetar los tiempos, los momentos, para poder materializar esto".

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