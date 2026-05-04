Golpe a la gestión Leitao: PDI incauta computador de exalcaldesa por fraude de $12 mil millones

En el contexto de una indagatoria por presuntos delitos de fraude al fisco, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) se constituyeron en el edificio de la municipalidad de Peñalolén. El objetivo de la diligencia fue requisar el equipo computacional perteneciente a Carolina Leitao, quien se desempeñó como jefa comunal y, posteriormente, como subsecretaria de Prevención del Delito bajo la administración del Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo con los antecedentes revelados por T13, esta incautación se origina tras la ofensiva legal impulsada el pasado 4 de marzo por el actual alcalde de la comuna, Miguel Concha (FA). El jefe comunal interpuso una querella criminal que apunta tanto a Leitao como a otros antiguos trabajadores municipales, acusándolos de falsificación de instrumento público y fraude. Dicho requerimiento judicial advierte sobre un detrimento patrimonial que alcanzaría al menos los 12 mil millones de pesos, además de apuntar a la utilización anómala de fondos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

El documento presentado ante la justicia argumenta que, mientras Leitao lideraba el municipio, se habría puesto en marcha un mecanismo para sobreestimar los ingresos presupuestarios. Esta maniobra, según la acusación, fue la que permitió autorizar desembolsos económicos que superaban con creces la verdadera capacidad financiera de la entidad edilicia.

Junto a la exsubsecretaria, el libelo querellante individualiza a otros excolaboradores de su círculo. En la lista destacan Patricio Escobar, quien ejerció como exadministrador municipal; Juan Pino Melo, otrora director de la Secretaría Comunal de Planificación; y Tamara Rubio, actual directora de Finanzas que se encuentra suspendida de sus funciones a raíz de un sumario administrativo.

Cabe recordar que, luego de que el actual jefe comunal acusara un déficit heredado, la municipalidad encargó durante este 2025 una auditoría independiente a la firma Fortunato & Asociados. Los resultados de dicho estudio revelaron que, a diciembre de 2024, la administración encabezada por Carolina Leitao habría generado un déficit de 16.318 millones de pesos.

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