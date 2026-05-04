"No le hacen bien los dimes y diretes": Senador Becker advierte "compleja" instalación del Gobierno de Kast

A un mes y 20 días de que José Antonio Kast asumiera el mandato, el proceso de instalación del Ejecutivo ha estado marcado por controversias y faltas de sintonía interna. Así lo advirtió el representante de La Araucanía en la Cámara Alta, el senador Miguel Becker (RN), quien catalogó esta etapa inicial como “compleja”. Durante una entrevista con el diario La Tercera, el parlamentario enfatizó la necesidad de optimizar el trabajo conjunto entre las carteras ministeriales y el equipo de asesores presidenciales del llamado Segundo Piso.

“Esperaba que casi al cumplirse dos meses ya estuviéramos bastante más afiatados, pero tengo confianza en que el Presidente logrará ordenar las piezas”, confesó el legislador, añadiendo que el mandatario posee la experiencia necesaria para “generar una ruta un tanto distinta”. Sobre las fricciones públicas, fue categórico: “No le hace bien lo que ha estado ocurriendo con los dimes y diretes entre ministros y parlamentarios”.

En cuanto al funcionamiento del equipo de asesores de La Moneda, el congresista oficialista sinceró que no conoce personalmente a Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso. No obstante, admitió que en el vínculo de este grupo con el comité político “ha habido descoordinaciones”. Frente a este escenario de exposición, Becker hizo un llamado al orden interno: “Que se enojen entre ellos, a puertas cerradas, pero no por la prensa ni por la televisión”.

Al abordar la tramitación de la megarreforma —la gran apuesta legislativa de la actual administración—, el senador entregó su total respaldo al acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente (PDG). “Es una buena forma de lograr los objetivos. No estamos vendiendo el proyecto, sino buscando los votos”, afirmó. Asimismo, valoró las peticiones de la colectividad, destacando que “sus exigencias, bienvenidas sean si son en beneficio de la gente”.

Pese a que algunos sectores han puesto en duda el compromiso de dicha tienda, Becker recordó un reciente punto de prensa donde quedó en evidencia que “la mayoría de los diputados del PDG estaban apoyando lo conversado con el ministro José García Ruminot”. A su juicio, no existen mayores riesgos en el diseño del Gobierno: “El PDG es un partido que está partiendo, y espero que podamos hacer alianza en algunos casos”.

De cara a la discusión en particular de la reforma, el parlamentario proyectó un debate complejo, aunque confía en que las propuestas se mantendrán. Abriéndose a la posibilidad de introducir ajustes, como una eventual rebaja del impuesto corporativo —siempre y cuando cuente con el respaldo de los equipos técnicos—, el legislador subrayó que “Todo es susceptible de ser mejorado”.

Finalmente, el representante de RN defendió al ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha enfrentado críticas por parte de su correligionaria, Paulina Núñez. El legislador aseguró que el secretario de Estado “Está siendo de lo mejor evaluado”. Sin embargo, reconoció que “debe bajar su fuerza o su forma de contestar en algunas ocasiones”, recordando el episodio de tensión tras el cual Poduje ya pidió disculpas al senador Alfonso De Urresti.

En la misma línea, abordó las diferencias surgidas entre el titular de Vivienda y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, haciendo un llamado a la calma: “Espero que los dos se sienten en una mesa y conversen los temas que le hacen bien a Chile”.

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