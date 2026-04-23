Giro en el caso de la vendedora de cartas Pokémon: Fiscalía imputará homicidio tras captura de dos sospechosos

A la espera de que concluyan una serie de peritajes pendientes, el Ministerio Público logró aplazar hasta el próximo sábado 25 de abril la comunicación de cargos contra un hombre y una mujer. Ambos individuos fueron capturados por su presunta responsabilidad en el extravío de Dominic Camila Olortegui Quispe, conocida por dedicarse a la venta de cartas Pokémon. La petición para extender el arresto de los aprehendidos fue ingresada por la fiscal Liliana Machuca, en representación de la Fiscalía Centro Norte.

Durante la respectiva audiencia, que se llevará a cabo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el ente persecutor buscará imputar el eventual delito de homicidio. La víctima es una joven de 20 años de edad, de quien se perdió todo rastro desde el pasado 12 de marzo.

El origen de las indagatorias se remonta a una denuncia por presunta desgracia, según detalló la jefa de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, la subprefecta Tatiana García Huidobro. Sobre el trabajo policial, la autoridad relató: “Comenzamos a realizar, a partir del 16 de marzo, diversas diligencias investigativas, que permitieron que la Fiscalía Centro Norte consiguiera órdenes de detención para dos sujetos que se encuentran imputados en el hecho en cuestión”. Asimismo, la oficial precisó que las capturas se materializaron el pasado martes, en un operativo conjunto entre la unidad que ella lidera y la Brigada de Homicidios.

Para avanzar en el esclarecimiento del caso, el Ministerio Público instruyó múltiples acciones que resultaron de interés para la causa. Entre estas medidas destacaron el ingreso y registro de domicilios, la recopilación de los antecedentes personales de los acusados y la triangulación del tráfico telefónico.

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